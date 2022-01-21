司法院「電子訴訟文書（含線上起訴）服務平台」21日新增「最高行政法院」及「高等行政法院」管轄一般行政訴訟事件的訴訟文書傳送服務，5月3日起，再新增「地方法院行政訴訟庭」部分，使電子訴訟文書平台服務範圍及於所有行政訴訟事件。

行政訴訟及懲戒廳長張國勳表示，民眾透過電子訴訟文書平台傳遞，可減少紙本文書的製作，不僅省下郵資，也不用舟車勞頓跑法院遞狀。若兩造當事人均指定以電子訴訟文書平台收受，更能減省備具繕本或影本通知他造的紙張與勞費，歡迎民眾多加利用。