新冠肺炎本土疫情持續延燒，今(21日)新增23例本土個案，其中桃園市新增10例，與桃園機場、西堤餐廳有相關，不過有許多桃園人不滿外界以「桃園西堤」這個名字稱呼這次的傳播鏈，大受委屈直喊「明明是中壢西堤！」。

一名網友21日在PTT上發文表示，有確診足跡的西堤明明是在中壢，但是新聞都講桃園西堤，原PO覺得這樣很容易讓人誤會確診足跡是在桃園的西堤，無奈道：「明明是中壢西堤，為什麼一直叫桃園西堤」。

貼文引起網友熱烈討論，許多網友贊同原PO的想法，認為中壢和桃園市兩個地方，「足跡都是在中壢那邊，桃園最無辜」、「平常中壢人，出事就變桃園人了」、「我那時候真的以為是桃園區的西堤」、「桃園中壢一邊一國 謝謝指教」。

其他網友則笑稱「正確叫法應該是北部西堤」、「北部市西提才對吧，柯文哲不用負責嗎」、「北部西提好嗎」、「有差嗎？改叫桃機破口好了」、「台北以下都南部人」、「都南部有差嗎？」、「好好笑，西堤直接被當塑膠」、「把破口擴大就沒有破口了」。