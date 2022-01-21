今天（1月21日）13時許，威海市公安局官方微信公眾號發佈情況通報稱，榮成市公安機關曾在當地一水塘內，發現一具高度腐敗的男性屍體，經DNA鑒定比對，就是北京新冠確診者岳某顯尋找的失蹤兒子岳某仝，但夫妻二人一直不接受此事實。但岳某顯今天接受媒體採訪時強調，他沒見過DNA鑒定報告。

警方通報稱，2020年8月12日18時許，榮成市公安機關接岳某顯的妻子李某英報警，稱其兒子岳躍仝（時年19歲，在當地務工）於當日9時許失蹤。公安機關通過調取監控、軌跡追蹤、走訪調查、發佈尋人啓事等方式開展查找工作，經調查未查到其下落，也未發現有價值線索，後將岳某仝列為失蹤人員進行調查。

2020年8月26日， 榮成市公安機關接群眾報警，在當地一水塘內，發現一具高度腐敗的男性屍體，經現場勘查、屍體檢驗和外圍調查，未發現有犯罪事實存在，不符合立案條件。榮成市公安局採集岳某顯夫妻血樣進行DNA鑒定比對，並經威海市公安局複核，確定為岳某仝，但岳某顯夫妻不接受鑒定結論。現遺體存放於當地殯儀館未火化。

2021年以來，岳某顯夫妻先後到上級有關部門提出尋人訴求，公安機關多次對其進行解釋安撫、耐心溝通，但夫妻二人一直不接受此事實。下一步，公安機關將會同屬地黨委、政府和民政、司法等部門，繼續做好法律解釋和關愛幫扶工作。

據頂端新聞報導，今天（1月21日）14時許，岳某顯告訴頂端新聞記者，他從沒有見過相關的DNA鑒定報告。對於警方的情況通報，他已經看到並不想多說什麼，以後會繼續尋找自己的大兒子。

對於通報中的男性屍體，岳某顯表示，屍體8月份剛剛發現時，他聽說以後專門到公安部門詢問情況，「派出所說不是我的兒子，我又托熟人去問，他說不是」。

直到2020年10月份，岳某顯到公安部反映情況，當地警方才通知他妻子認屍並採集了血樣，「DNA做了，紙質報告我從來沒見過，要是我兒子我早就認了，何必到北京乾幹活找孩子。」

岳某顯的妻子告訴頂端新聞記者，她曾要求查看DNA鑒定結果，但遭到了警方拒絕，也曾要求自行對屍體進行DNA鑒定，亦遭拒絕。

針對DNA鑒定報告的情況，榮成市公安局宣傳科工作人員表示，一切以官方通報為準。

威海市公安局宣傳處工作人員回覆頂端新聞稱，會將岳某顯關於DNA報告的疑問向領導請示，「後續我們應該會和當事人聯繫。」