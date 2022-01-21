民進黨屏東縣長初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均表態參選。而據最新網路聲量結果顯示，近3個月來莊瑞雄的網路聲量為冠軍，除了常在新聞媒體上曝光外，網路總聲量逾2.8萬，分別領先周春米17個百分點、鍾佳濱32個百分點。

民進黨立委鍾佳濱（左至右）、周春米及莊瑞雄有意爭取屏東縣長黨內提名，但初選階段暗潮洶湧。（圖/資料照，林和生攝）

據《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析結果顯示，自去年10月中旬以來，周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人的網路聲量，結果顯示，近3個月來莊瑞雄的網路聲量為冠軍，除了常在新聞媒體上曝光外，網路總聲量逾2.8萬，分別領先周春米17個百分點、鍾佳濱32個百分點；不過，若比較網路好感度，卻是周春米大幅領先，以1.83領先莊的0.76、鍾的0.68，顯示儘管莊瑞雄重砲出擊拋出「魔鬼說」企圖打擊周陣營的士氣，但網路討論僅限於深綠群組中，並未全面擴散，對周春米的網路好感度亦未造成太大影響。

而在派系屬性上，莊瑞雄屬於英系立委，而周春米和鍾佳濱同為新潮流系統，周春米更獲得潘孟安支持，鍾佳濱則與副總統賴清德合掛看板。在進一步比較周春米、莊瑞雄、鍾佳濱臉書粉專互動數據後，結果揭露，莊瑞雄近3個月積極為公投、台中市第二選區立委補選等議題發聲，粉絲數由5.2萬增加至5.8萬，居成長幅度冠軍，而目前周春米擁有4.9萬粉絲、鍾佳濱擁有5.4萬粉絲。而值得注意的是，儘管莊瑞雄擁有最多粉絲，但1月選後貼文平均互動數卻下跌，另外兩人並無此狀況，顯示雖然莊的粉絲成長速度快，但尚未轉化爲鐵粉展現動能。

反觀獲得潘孟安支持的周春米，有更多素材可以發揮，在地方議題上佔優勢，例如分享東港東隆宮迎王祭典、行銷屏東蜜棗到日本、到台北行銷屏東漁產等，均獲得相當高的互動數，讓粉絲覺得備感親切，能夠穩定且持續地給予正面回饋，粉絲互動在雖在公投過後消退，但近期又已逐步上升。

值得注意的是，民進黨屏東縣長初選將採取電話民調，「空氣票」影響力有限，能否動員基層在家顧電話的組織實力才是左右選情關鍵，儘管莊瑞雄在全國性媒體曝光和網路聲量佔優勢，但網路數據揭示，莊的聲量數據目前並非大獲全勝，反而擁有現任縣長支持的周春米網路好感度較佳，臉書吸粉、互動情形也不落人後，而從政資歷完整的鍾佳濱基層實力也不可小覷，3人民意支持度持續拉鋸中，最終究竟誰能脫穎而出，仍待未來持續關注。