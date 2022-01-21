為深化經營高端精緻頂級旅遊市場，雲朗觀光啟動轉型，21日宣布出售集團旗下位於桃園的翰品酒店將於4月結束營運，同時位在花蓮的翰品酒店亦將在今年申請拆除重建，而雲朗觀光集團在義大利的第六處據點Palazzo Portinari Salviati飯店，歷時6年修復後將在今（2022）年第二季開幕試營運。

雲朗觀光集團總經理盛治仁表示，Palazzo Portinari Salviati酒店是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式飯店物業，雲朗觀光未來將以此成功開發經驗，持續朝頂級旅遊與住宅和物業管理市場方向發展。

位在桃園市中心火車站旁的翰品酒店有212間客房，前身為中信大飯店桃園，2012年更名為翰品酒店，主要客源為長住型商務旅客。桃園翰品酒店土地面積547.28坪，建物面積6474.21坪，停業後將以11億7700萬元出售給敏盛集團旗下盛弘醫藥股份有限公司，並改建為智慧型醫療中心。

雲朗觀光2016年買下位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築Palazzo Portinari Salviati，經過近六年的古蹟修復過程，成為雲朗觀光最新的複合式飯店與豪宅物業，也正式開啟雲朗轉型以高端、頂級旅遊服務為發展方向。

Palazzo Portinari Salviati飯店除了客房、米其林星級餐廳外，公共區域則有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等飯店設施。盛治仁表示，共構的飯店式豪宅結合古蹟修復後的文化藝術與酒店式物業管理服務，並已接近完銷，讓雲朗正式跨入多角化的經營模式，開展飯店、餐飲、物業管理等高端市場服務。花蓮翰品酒店重建後，未來將推出結合豪宅的頂級複合式飯店物業，提供精緻的管理服務。

盛治仁表示，雲朗觀光集團轉型後的發展重點，將專注高端旅遊服務，同時延伸品牌優勢至高端物業管理，以強化品牌效益。盛治仁表示，雲朗觀光不以追求飯店數和房間數為發展方向，更在乎旗下的所有飯店，都能具有精緻、獨特性和文化藝術底蘊，並提供更無微不至的服務與體驗。

面對疫情，雲朗觀光堅持不裁員減薪也不放無薪假，防疫期間集團全面安排願意內部轉調之同仁至其他營業據點服務，另一方面在服務業普遍缺工的情況下啟動轉型計畫，也便於有其他考量的同仁轉換新職。