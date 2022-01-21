法務部人事異動 檢審會通過廉署副署長侯寬仁歸建台高檢 20:002022/01/21 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 務部21日召開檢察官人事審議委員會，通過廉政署副署長侯寬仁歸建台灣高檢署。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法務部21日召開檢察官人事審議委員會，通過廉政署副署長侯寬仁歸建台灣高檢署、台北地檢署檢察官林黛莉調行政院辦事。 據了解，侯寬仁因個人因素請求歸建高檢署，法務部長蔡清祥將另有安排，至於接任廉政署副署長的人選，蔡清祥仍在考量中。 此外，因調行政院辦事的高檢署檢察官簡美慧任期將滿，近日將歸建高檢署，將由北檢檢察官林黛莉接任，林黛莉曾任北檢主任檢察官，調升台灣高檢署檢察官3年，去年才回北檢任職。 金仁寶集團新總部建設 獲得滙豐台灣針對綠色建築的綠色保證函 新黨收港人40萬獻金 郁慕明緩起訴 #歸建 #副署長 #侯寬仁 #黛莉 #檢察官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》匯豐台灣率先開立綠色建築綠色保證函 支持金仁寶新總部建設 15:402022/01/20 財經 法務部常次張斗輝升最高檢主任 黃玉垣接法制司長 17:312022/01/21 社會 陳怡蓉嫁名醫尪7年大爆炸 見女兒悶他臉感動直呼母女連心 15:192022/01/21 娛樂 小心吃到送太平間！毒蟲收集包裝袋當「成果」被逮還謊稱杏仁粉 11:232022/01/20 社會 南仁湖雙響砲 拿下兩標案 04:102022/01/20 產業特刊 《經濟》企業尾牙辦不辦？不到3成照常、4成5受影響 14:152022/01/20 財經 中視除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》飢餓3帥重現神曲勾56回憶殺 13:502022/01/20 娛樂 科技業加碼不動產逐年增 五年買近2千億 14:102022/01/21 財經 陳建仁選台北越來越有譜？ 吳思瑤：夢幻到不敢想像 20:452022/01/20 政治 台北W飯店總經理哲仁廷上任 帶來飯店新氣象 15:102022/01/20 生活 台北燈節會飛的主燈「宇宙飛船」曝光！滅火器、桑布伊2／12開唱 14:082022/01/20 生活 社會熱門新聞 太魯閣號事故 李義祥交保遭罹難家屬推倒 法院門口下跪磕頭道歉 - 社會 才考完自然科 嘉義學測生墜樓送醫不治 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 學測第一天 嘉義某考場驚傳學生墜樓 送醫急救中 - 社會 銀行界劉德華床戰拍10女 藏15.8G性愛片 妻求償2210萬判決出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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