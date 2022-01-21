法務部21日召開檢察官人事審議委員會，通過廉政署副署長侯寬仁歸建台灣高檢署、台北地檢署檢察官林黛莉調行政院辦事。

據了解，侯寬仁因個人因素請求歸建高檢署，法務部長蔡清祥將另有安排，至於接任廉政署副署長的人選，蔡清祥仍在考量中。

此外，因調行政院辦事的高檢署檢察官簡美慧任期將滿，近日將歸建高檢署，將由北檢檢察官林黛莉接任，林黛莉曾任北檢主任檢察官，調升台灣高檢署檢察官3年，去年才回北檢任職。