美國光學雷達開發商Luminar繼去年和富豪汽車（Volvo）簽約合作後，近日又與賓士簽約，將在新一代自駕車中採用Luminar研發的光學雷達感測技術（Lidar），激勵公司股價大漲。

20日消息公布後Luminar股價在盤中暴漲25％，收盤漲幅縮小至11.5％。創業近10年的Luminar在2020年12月與特殊目的收購公司（SPAC）合併，推動股票上市，但今年以來股價下跌11.3％，公司市值約在54億美元。

根據賓士與Luminar簽約內容，賓士未來將在階段性目標達成時分批收購Luminar股票，最多收購150萬股。此外，兩家公司也將互相分享自動駕駛系統數據。

Luminar預計今年下半開始量產光學雷達，但並未透露內建Luminar光學雷達的賓士自駕車何時上市。Luminar創辦人兼執行長羅素（Austin Russell）表示，雙方合作成果將在「不久的將來」問世。