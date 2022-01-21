擁有華裔血統的丹麥王子Prince Nikolai，183公分的高䠷身材、深邃的五官搭配一頭捲髮，使其擁有「皇室版甜茶」之稱，擁有許多粉絲，日前丹麥時尚品牌Rains首度登上巴黎時裝周，也特別找來 Nikolai助陣，並以黑色尼龍套裝，搭配粉色拖地長大衣走在伸展台上，為整場秀劃下句點。

Rains 2022秋冬系列「觀天者 Skywatcher」，參考極光色澤，以低調的黑色、海軍藍搭配亮眼霓虹色彩。（美聯社）

過去Rains服裝色系以低調簡約的橄欖綠、灰褐色和腮紅為主，2022秋冬系列品牌卻繽紛許多，本季以「觀天者 Skywatcher」為題，以斯堪地那維亞的北極光為靈感，用黑色、板岩色、海軍藍、綠色和水泥色與綠色、粉色等鮮豔色彩搭配在一起，該系列包含許多保暖機能單品如雨衣、防水外套、中空短版背心、超長版大衣、包包、配飾等，是品牌至今為止最大的秋冬系列。

丹麥品牌Rains本季首度登上巴黎時裝周官方日程。（美聯社）

除上述說的搶眼色澤外，滿版的LOGO印花設計、強烈對比螢光跳色也是是本季亮點，而首見於2022春夏系列的尼龍面料，現已成為品牌標誌性的防水面料，品牌再結合Thermore保溫棉，欲創造出高性能的保暖單品。配件方面，過去與許多鞋履品牌合作的Rains，於本季推出首款單獨設計的防水靴，具有顯眼的鞋底、鞋舌和後袖口上的標誌性 TPU 帶以及金屬孔眼和掛鉤，該鞋款未來僅以限量發行。