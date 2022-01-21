女星董梓甯（梓梓）是前《大學生了沒》班底，曾經在中華職棒Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls擔任啦啦隊員，當時就因擁有E級上圍和甜美稚嫩臉蛋累積超高人氣，她也經常會在社群平台放送福利照，日前她再度曬出火辣「出浴照」甜美道早安，立刻讓粉絲陷入瘋狂。

梓梓在IG曬出在浴室裡的辣照，只見她身穿紫色低胸小可愛，搭配白色運動短褲，露出整截白皙螞蟻腰，她坐在地上微微前傾，波濤洶湧的上圍就要傾瀉而出，小可愛包都包不住，另一張她輕靠在浴缸上，眼神迷濛的望著鏡頭，一雙大長腿一覽無遺，逆天好身材讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

梓梓也在文中大撩粉絲：「你早起，我早起，我們遲早在一起，早安」，超強魅力引來2.5萬人按讚，讓粉絲紛紛激動直呼，「一起來就這麼撩會被甜死」、「顏值美，人品美」、「辣」、「好喜歡耶」、「可以在一起嗎」、「戀愛啦」、「為什麼，那麼的美呢？」、「有梓梓早起都值得」、「被妳美醒」。

事實上，梓梓擁有32吋纖腰和E級超巨上圍，還被封為「真人版娜美」，加上個性直率可愛，擁有大批死忠粉絲，近來不僅在IG粉絲人數激增，吸引將近70萬人追蹤，更開設YouTube頻道分享生活，也積極在螢光幕前露面，讓她的人氣持續攀升。