2011年至2019年8月底空軍F-16型戰機飛行員訓練合格人數及離退狀況。（民眾黨團提供）

我空軍一架F－16V戰機11日意外失事墜海，上尉飛官陳奕不幸殉職。民眾黨今（21）日在臉書指出，2011年到2019年間，新進飛官扣除離退人員只新增21位，面對高空防壓力，台灣至少要增補110名飛官才能符合台灣最低座艙比1.33。

民眾黨今（21）日在臉書指出，一位飛官的養成需耗費上億元、10多年時間，每次的事故對國防戰力都是一大損傷。以陳奕上尉在換裝F-16V戰機前來說，理應接受400小時飛行訓練，但他飛了260小時，短缺160小時，至今國防部未說明原因。

民眾黨披露，2011年到2019年間，新進飛官扣除離退人員只新增21位，面對高空防壓力，台灣至少要增補110名飛官才能符合台灣最低座艙比1.33，這還未達北約組織建議理想座艙比1.5。

民眾黨認為，有機無人是空軍最嚴峻的挑戰，再加上少子化、高中生近視率高，無法達到空軍飛行生的體格要求，如兩眼裸視視力須0.8以上，曾接受視力矯正手術也不能報考空軍軍官。因此有學者建議，空軍招生制度必須調整，同時以獎金方式鼓勵退役戰鬥機飛行員貢獻專業，分擔現役飛官壓力，做為後備戰力同時更能帶訓新飛官。