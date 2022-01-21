學測1月21日登場，嘉義某考場有一名年約20歲的陳姓男考生下午3點17分左右自4樓墜樓，試場工作人員發現後立即聯繫消防局到場將其送醫急救，後續也聯絡考生家長做相關妥適處置，陳男因傷勢嚴重，下午5點50分左右不治身亡，詳細墜樓原因警方仍在調查中。

21日下午自然科考試到下午2點40分結束，事發時距離考試結束已超過30分鐘，教室內已清空，但校園內仍有其他學生陸續散場中，該名考生從4樓走廊墜樓後，被試場工作人員發現，立即叫救護車將其送醫。

根據警方初步調查，陳男是參加本屆的學測考試，4樓走廊留有該生的鞋子，教官也找到遺書並交給警方，詳細墜樓原因仍在調查中，後續將依法報請檢察官相驗。校方指出，該生是重考生，已從學校畢業多年，非常遺憾發生這樣的事情，校方仍會盡力協助家屬處理後續事宜。

嘉義市政府消防局指出，下午約3點20分獲報到場，發現該男雙腳骨折、意識模糊，緊急將其送往聖馬爾定醫院急救。聖馬爾定醫院表示，該生到院時有多重鈍傷穿刺傷，意識不清，急救後送到加護病房觀察，下午5點50分左右不治身亡。

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