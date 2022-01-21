華視今上午11點召開臨時董事會，通過華視總經理莊豐嘉請辭案，將由華視新聞台台長陳雅琳暫代總經理一職。莊豐嘉稍早也在臉書發文感謝董事會成全，接受他的建議，並提出2點說明，一是解釋「華視總經理嗆聲修理國民黨」是一個假訊息，另一是建議董事會將此次預算事件納入公民問責討論。

莊豐嘉今（21日）晚在臉書表示第1點，他首先還原預算協商當天的過程，特別說明所謂的「華視總經理嗆聲修理國民黨」本身就是一個假訊息。但他很遺憾媒體及多數人都隨著假訊息起舞。

莊豐嘉指出，當天他討論的對象是國民黨立院黨團的沈主任，現場語氣平和地告訴他，這是干預新聞自由，已經踩到他們的底線，會召開記者會說明，「然後他就起身暴怒拍桌，高聲怒斥我，說我威脅他。我則回應：是你們威脅我的。我也隨時起身說，感謝給我們表達的機會，便轉身離開。」

他強調：「從頭到尾嗆聲飆罵的是對方主任，而非我。這個場景，有文化部司長、副司長等官員，以及公視徐秋華代總經理在場，可為見證。」

再來第2點，莊豐嘉說明：「我個人願意主動辭職，但同時建議董事會，將此次預算事件納入公民問責討論。」對於為什麼會提出如此的建議？莊豐嘉認為這已經不單和他的去留有關，而是一個公共媒體與政治關係分際的重要議題。

他覺得公廣集團不僅要回應政治力的需求，也要回應公共問責的需求。台灣面臨再民主化的過程中，公共媒體扮演十分重要的角色，要更謹慎看待這件事。公共媒體資金來自政府預算，當然要接受國會監督，但是公共媒體的職責，同樣必須監督政府（包括立法院），這兩者的分際該如何看待和處理，對公廣集團的發展可謂影響至鉅。

因此如果能夠在此事件後召開類似研討會，讓公眾及專家參與討論，公廣集團才能站穩高度，把危機變轉機。「如此，我的請辭，也就有它的價值和意義了。我深信，不同立場的媒體都應關心這件事背後的價值是什麼？而非只是聚焦在職位及政治角力上。」