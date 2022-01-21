股市高點不敢壓，三商美邦人壽21日公告2021年自結獲利，稅後賺10.9億元，與同年9月底稅後獲利19.59億元相比，第四季等於獲利回吐近9億元，三商壽表示，主要二大原因，一是每年第四季壽險保單成本相對較重，二是去年第四季股市在高點，三商壽減持股票部位，同時拉高避險比重。

三商壽去年全年稅後僅賺10.9億元，算是近三年相對低點，且稅前是虧損10.5億元，即若沒有因為新台幣獨強造成金融商品未實現匯兌損失，有遞延所得稅效益，則三商壽去年算是虧損，主要是因為沒有大量實現有價證券利益，在投資上採取相對保守的策略，沒有像其他壽險公司一樣在股海債市中大量獲利。

為了給2022年更大的投資與獲利空間，三商壽亦啟動現金增資，這是10年內第九次的現金，預計增資4.3股，亦是三商壽近10年來現增規模最大的一次，目前申報現增價格是每股8.2元，預計增資35.26億元，預計3月底前可入帳，即可有效拉高三商壽的淨值及資本適足率，才能有更大的空間加碼股市等。

三商壽到2021年底總資產已突破1.4兆元，是國內第七大壽險公司，亦是目前唯一上市壽險股，三商壽財務長曾裕芳表示，2021年三商壽新契約保費達322億元，比前一年成長17％，維持穩健的業績成長速度，其中80％是投資型保單，有助未來接軌IFRS17。

但因為三商壽是業務員為主要通路的壽險公司，過去銷售傳統壽險保單，成本較重，尤其是每年的第四季，造成獲利在第四季常會「回吐」，且去年第四季考量到財務結構及股市在相對高點，三商壽將股票部位壓到可運用資金的5％以下，去年9月底時淨值下未實現損失有96.81億元，淨值比3.31％等，都牽制了三商壽在投資面的自由度。

因此三商壽董事會已決定現增4.3億股，是近10年最大規模的增資行動，希望為2022年爭取更大的投資及獲利空間。