疫後人們對於自然更加渴望，連帶讓露營成為新的生活風格，日前HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE發布的2022秋冬系列，以「A WORK OF ARC 畫弧作衣」為題，品牌設計總監Satoshi Kondo 近藤悟史與其團隊，運用新布料、織物與骨架形成「帳篷式結構」，產生全新的立體造型，另外本季色彩方面，除了品牌本身就有的色系外，也有許多取自常見帳篷顏色、夜晚露營時燈火明暗漸變的色澤等。

本季服裝影片，沿續上季簡約的風格，Kyotaro Hayashi林響太朗以慢速鏡頭及改變焦距的運鏡、捕捉每個系列的特殊剪裁與布料質地，一次呈現ARC 結構圓弧、BOW 風動弓型、LANTERN 營光朦朧、FLIP COAT 機能翻轉、FRAME COAT 篷鬆塔夫、MONTHLY COLOR SEPTEMBER 9月季節色、DECKN COURT交錯流彩等七個系列。為了本季的帳篷結構，設計團隊也開始研究遊牧文化中的臨時建築結構，如蒙古包、圓錐形帳篷等，其中ARC 結構圓弧、BOW 風動弓型皆是取材自支撐帳篷的彎曲弧線，以及外層防水布交疊的模樣設計而成，尤其在服裝的側免可感受到顯著的3D結構。

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2022秋冬系列。（君梵提供）

在布料選擇上，MONTHLY COLOR SEPTEMBER 9月季節色則特別選用帳篷布料，製造出三角形輪廓，FRAME COAT 篷鬆塔夫系列則運用啞光紋理布料製成，外套下擺的抽繩設計也能夠為服裝增添不同的線條輪廓，另外本系列穿法最有趣的便是FLIP COAT 機能翻轉系列，該系列以彈性緯紗紡織的布料製成，質感較為柔軟，品牌也特別為它打造兩種穿法，可將大衣下擺摺至肩部位置，並用肩帶固定，即可變成一件輕薄的寬版夾克。