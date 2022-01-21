4年多前吳姓男子在台南市安平區某夜店門口，將1名酒醉女子撿屍帶到汽車賓館性侵得逞，事後被判4年定讞。不過，法院審理期間，受害女子還向社工透露，她在升高中時也曾被性侵，檢警進而查出陳姓男子涉案，一、二審也都判有罪。陳男不服上訴最高法院，經撤銷發回更審後，台南高分院更一審以證據不足改判無罪，此案陳男不得上訴。

判決指出，2005年6、7月某日晚上，年僅15歲的被害少女，與陳男在黃姓友人家中飲酒後，因不勝酒力跌倒撞到額頭。當時，陳男佯稱要載少女返家，卻以機車載到自己住處性侵得逞。

當年少女因家庭及學業因素壓抑情緒並未提告，直至2017年10月又被吳男性侵，經社工輔導後，隔年7月間才向警方提告，進而查獲陳男。

一審以陳男故意對少年強制性交罪處刑4年10月，二審改判4年。陳男不服上訴後，最高法院認為，女方控訴吳男性侵，但經診所評估、診斷後，認為女方係罹患創傷後壓力症候群；另外，對方在診療期間曾提及先前遭遇過類似事件，但治療目標係設定協助個案面對當前的事件，藉此從中復原，並沒有深入探索過去相關事件細節。

審訊時，陳男也否認性侵少女。最高法院則認為，即使認定陳男的辯詞不足採信，也須有相當補強證據證明其犯行，據此撤銷原判決，發回台南高分院更審。

更一審認為，女方雖多次指稱被陳男性侵，但在沒有其他補強證據的情形下，很難單憑她的指述，即認定陳男有罪，因此撤銷一審判決，改判陳男無罪。