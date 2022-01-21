中信金控21日公告，中信金孫公司「中信育樂」將以8090萬元買下「中信兄弟棒球隊」的資產負債、以營業讓予方式取得中信兄弟棒球隊經營權。中信金財務長邱雅玲指出，中信集團長期支持兄弟棒球隊，本次交易將球隊正式納入集團管理，本交易不影響股東權益。

邱雅玲指出，中信金控長期支持體育公益，為全臺首家投入「五級棒球運動」推廣之企業，過去冠名贊助兄弟棒球隊8年，與中信兄弟棒球隊互動密切，由於去年中信也成立了中信新北特攻籃球隊，為同時管理運動公益事業，且更緊密連結雙方資源做更有效率的管理，董事會評估以中信創投下的「中信育樂公司」受讓兄弟育樂公司營業的方式，將中信兄弟棒球隊納入中信金控集團管理。

邱雅玲解釋，也次交易不涉及股權交易，只買下兄弟育樂的資產負債、取得棒球隊經營權，兄弟育樂公司也表達出售意願，故促成這次交易。中信金控、中信銀行及中信育樂公司21日召開董事會，審議通過相關議案。

邱雅玲解釋，中信金旗下的中信銀行在2013年12月與華翼育樂公司簽署冠名贊助契約，以新臺幣4億元取得華翼育樂公司子公司兄弟育樂公司旗下的職業棒球隊10年獨家冠名權，該球隊自2014年1月起就更名為「中信兄弟棒球隊」，如今為拓展中信育樂於體育文創事業的經營版圖，進一步整合資源並提升於運動文化產業之行銷推廣效率，再花8090萬元取得棒球隊經營權。

中信金指出，中國信託支持棒球初衷始終如一，中信兄弟棒球隊加入集團後，將更徹底落實中國信託企業文化，持續攜手推動臺灣棒運發展。