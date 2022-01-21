全聯自去年起推廣銷售鳳梨釋迦有成，全聯總經理蔡篤昌21日指出，目前已銷售超標逾300噸，在台東縣長饒慶鈴承諾產能供應充足下，將持續挑戰較前一年成長20倍、約600噸銷量。

蔡篤昌指出，因去年9月台灣鳳梨釋迦外銷面臨困境，全聯身為本土企業，自2021年開始積極協助推廣鳳梨釋迦內銷市場，不僅開發各種規格的生鮮及冰品商品，更投入資源拍攝廣告，同時於門市佈置物加強鳳梨釋迦的食用知識，他說，原本董事長林敏雄承諾10倍成長，但銷售至今已成長超過10倍，將繼續挑戰成長20倍。

全聯團隊同時帶隊赴台東探勘釋迦果園，蔡篤昌說，做零售很久，看過不少果園，在親自至釋迦果園視察，不僅管理完善，也趁此推銷正當季的鳳梨釋迦；尤其適逢春節將至，全聯好「釋」再一波，週六限定推出鳳梨釋迦買1送1優惠、全新上市的喜樂氏鳳梨釋迦雪糕，還有限量福利熊產銷履歷頂級鳳梨釋迦輕禮盒，將有望在春節檔再帶動新一波成長力道。

台東縣長饒慶鈴則指出，與全聯結緣是自熱汽球活動開始，全聯一直以福利熊熱汽球支持在地，台灣是全世界釋迦最大產量的輸出國，1、2月正值鳳梨釋迦產季，台東的鳳梨釋迦年產五千公頃，有高達95%是輸出大陸，全聯推出擁有外銷等級、產地嚴選兩大特色的在地好物，皆來自專業農友之手，採用友善農法、生態循環的方式種植，不使用人工化學肥料增甜劑，加上台東得天獨厚的縱谷氣候環境，造就出無可取代的口感甜度。

蔡篤昌表示，全聯邁向公益2.0的做法，即是支援本土水果不遺餘力，過去曾搶救鳳梨、香蕉、芭樂、子彈蓮霧等水果，積極推廣鳳梨釋迦不僅銷量大幅成長，更可穩定產地價格，讓農民收益無虞。