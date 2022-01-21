所謂「職人精神」用在這名女記者身上是再適合不過了。根據美國國家廣播公司新聞台（NBC News）報導，美國西維吉尼亞州(State of West Virginia)一名記者約爾蓋(Tori Yorgey)於19日晚間做現場轉播的時候，被後頭一輛車攔腰撞上，驚險一瞬間，跌倒後爬起來繼續報新聞，還不忘向觀眾報平安。

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022

當晚約爾蓋在英國鄧巴鎮(Dunbar)的路邊連線報導，一則關於該區地下水管線因低溫結冰導致破裂的消息，身旁沒有攝影記者的她，自己架起拍攝設備開始做現場連線，正當棚內主播將鏡頭交給她時，約爾蓋沒講幾句話隨之而來「砰」一聲，影片中可以看到畫面變得一團亂，約爾蓋直接消失鏡頭前，只聽見她嚇得直喊:「天吶!天吶」。然而，下一秒處變不驚向棚內主播報平安並說明現場情況。

「阿!我被車撞了。」、「我沒事，一切都平安!」接著約爾蓋踉踉蹌蹌的將撞倒在地的攝影機架回原位，還告訴主播:「這是意外，那位司機不是故意的。」

突如其來的車禍發生在自己身上，這位女記者依然沒有放棄正在轉播的新聞現場，勇敢爬起之後，發揮最專業的職人精神將焦點轉回原本的水管事件，無縫接軌另許多網友相當敬佩，直呼:「真是敬業加專業的人才代表啊!」

事件發生後，約爾蓋也收到許多觀眾留言問候，今天早上更在推特上發文表示感謝:「我一切安好，只剩一些皮肉傷，謝謝大家關心。」