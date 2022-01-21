日本當紅漫畫《咒術迴戰》劇場版《咒術迴戰 0》自去年聖誕節前夕在日本上映以來，四週票房突破85億日圓；在全台影迷的熱烈企盼下，電影公司21日也終於公布中文版預告與電影海報，正式敲定該片將於今年2月24日在台上映。

傾全力製作《咒術迴戰 0》電視版的導演朴性厚是催生出電影《劇場版 咒術迴戰 0》的幕後最大功臣，他表示：「我在製作電視版的過程中，感覺到自己與身邊的許多人都對『乙骨憂太』這個傳說中超強的特級咒術師有一種特殊的情感，製作過程中就一邊研究將這個角色推向大銀幕的可能性。」

在電影中加入許多原著中不曾出現過的內容、人物與場面，並且堅持製作出一部無論有沒有看過原著漫畫或是電視版的觀眾都能夠喜歡的作品，朴性厚說：「不需要基礎，我要讓所有觀眾都能快速地融入咒術的世界裡，並且為劇中的人物喝采、歡呼甚至被故事感動。這讓我迫不急待地想知道觀眾看完電影之後的反應！」

除了深度刻畫乙骨憂太、祈本里香與同班同學之間的關係與個性外，影響咒術世界最重要的兩個角色：夏油傑與五條悟這2人的關係也將在電影《咒術迴戰 0》中讓觀眾更進一步明瞭。