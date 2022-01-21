大專籃球聯賽（UBA）女一級預賽21日落幕，衛冕者世新大學克服上半場曾兩位數落後局面，反以70比66斬斷台灣師大的開季10連勝。世新締造跨季34連勝紀錄，陣中大三好手楊淑琄透露，場邊看起來超兇的總教練何正峰，私底下其實是個慈父般的存在，也是球隊能連3季預賽全勝的關鍵。

「其實我常被教練罵哭，從大一哭到大三，現在也還沒習慣，但那是像父親疼愛女兒的那種罵。」楊淑琄說，別看何正峰常在場邊破口大罵，其實場下常買一些吃的、喝的，「他也會跟我說：『妳是很好的球員！』一直給予鼓勵。我覺得他的罵是一種期望，願意扶著妳往上走。」

何正峰的刀子嘴、豆腐心，楊淑琄此役就有深刻體驗，第1節世新以18比20落後時，楊淑琄快攻上籃本可扳平卻不慎「放槍」，接著被師大拉開到兩位數差距，但除了隊友一直鼓勵，等楊淑琄被換下場時，何正峰也是好好的對她說：「已經沒人守了，好好放進就好。」沒有動怒。

楊淑琄隨後就忘記失誤這件事，何正峰賽後還肯定她稱職扮演替補大前鋒，是球隊逆轉勝出的關鍵。楊淑琄則說作為三年級的學姐，在球隊低潮時要跳出來，「我從防守端開始做，先讓團隊穩定下來，再好好進攻。」最後她在第4節打滿10分鐘，幫助逆轉的世新守下勝利。

UBA女一級預賽，世新大學前鋒蘇嘉嫻（右）拉桿挑籃，台灣師大前鋒陳雅彤試圖封阻。（李弘斌攝）

世新靠前鋒蘇嘉嫻在終場前5分17秒三分破網，後來居上就一路領先到比賽結束。何正峰賽後表示，中鋒許玟瑄在本階段開打前兩天扭傷右踝，少一員大將，球員心裡總是有負擔，「打到這個階段大家實力接近，不過今天證明我們實力仍在，落後10幾分還能追回來，希望把這種不放棄的精神延續到小巨蛋決賽為止。」

世新以11戰全勝結束預賽，外援伊恩尤瑪此役拿下16分、19籃板，蘇嘉嫻與後衛陳育緹各獲13分次之。師大以陳靳豫萱的16分最高，吳明臻15分居次，大前鋒陳雅彤雖然貢獻13分，但第3節後段扭傷腳踝就高掛免戰牌，禁區戰力大損，也是師大先盛後衰的原因之一。