泰國豬肉價格飆漲，泰國官方祭出多項措施，包括禁止豬肉出口3個月以及清查是否有人不法囤積豬肉，希望抑制豬價。總理帕拉育下令要求相關單位定期回報豬肉產量和消費量。

泰國豬肉價格從去年中開始飆漲，今年1月初生鮮市場豬肉價格每公斤來到210至250泰銖（約新台幣176元至210元）之間，漲了1倍以上。

影響豬肉價格原因眾多，包括疫情讓民眾消費下降，許多小型養豬戶被迫歇業，豬肉生產量因此減少，加上飼料價格高漲；在野黨則批評政府隱瞞泰國早有非洲豬瘟的事實。

泰國畜牧發展廳在1月11日公告，該廳在鄰近曼谷的佛統府屠宰場內檢驗出非洲豬瘟（ASF）病毒陽性，該廳將通報世界動物衛生組織相關疫情。這是泰國官方承認的首例非洲豬瘟案例。

為了抑制豬價飆漲，商業部在1月6日宣佈禁止豬肉出口3個月，預計可為泰國國內市場增加100萬頭生豬，3個月後將視情況決定禁令是否延長。

副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）表示，去年泰國約有1900萬頭生豬進入市場，其中國內消費1800萬頭，預計今年生豬將減少至1300萬頭左右。

畜牧發展廳的官員近日頻查是否有人囤積豬肉。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，畜牧發展廳昨天在南部宋卡府（Songkhla）一處倉庫發現200噸的冷凍豬肉，研判應該從去年11月就囤積至今，但官方尚無法確認這批冷凍豬肉的來源。

朱林表示，政府將會每週視察養豬場和冷凍倉庫，如果有人沒有如實申報豬隻和豬肉存量，最高將判刑1年和罰款2萬泰銖；如果有人被查到囤積豬肉，最高將判刑7年和罰款14萬泰銖。

泰國總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）今天表示，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）正密切關注豬價情況，要求相關單位定期回報豬肉產量和消費量，豬農和出口商也必須標明買價和賣價，以供官方查詢。（編輯：周永捷）1110121