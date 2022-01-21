峮峮與大家分享踏入3字頭的成長與蛻變。（波麗佳音提供）

峮峮（左）的寫真書由林予晞掌鏡。（波麗佳音提供）

峮峮籌備多時、暌違近2年多，即將推出第2本寫真書《QUNing》，邀請女星林予晞掌鏡，以展現女人味的自己，卻又保有初心的童真感為概念，挑戰女人與女孩之間的轉換，與大家分享踏入3字頭的成長與蛻變，「像是另一段人生的啟程，一路走來有開心，有難過，有歡笑，有失落，每一刻的拼湊成就了此刻的我，想透過這本書讓大家看到不同以往的我」。

峮峮表示始終沒有忘記過最初的目標及初衷，依舊是那個對表演持有憧憬及熱情、想要嘗試更多挑戰的自己。也期許自己不要遺忘最初的單純美好以及對未來的期望，保有著初心未泯的心持續努力奮鬥，繼續這段未完的旅程。

這次寫真書的服裝、取景、妝、髮，都由峮峮及林予晞共同激盪討論想法、創作完成。拍攝到溫泉飯店、民宿時，2位女生還單獨開房間，不讓工作人員干擾，關起門來盡情發揮，完全以女生的視角囊括呈現出所有面向的美感。2人都相當有自信地說：「《QUNing》完全不輸市場上任何一本寫真書，甚至可以帶給大家更多不同的感受。」

峮峮「QUNing」寫真書分為「初心版」（平裝）及「未泯版」（特裝）將在2月14開始預購、2月23日正式發行。