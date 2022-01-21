高雄確診者赴台南吃喜酒「完全沒說」 黃偉哲怒：出現破口市民不會原諒你

高雄一名確診者跑到台南參加婚宴，但疫調時全程隱瞞，讓台南市長黃偉哲震怒不已，但最慘的是這對新人，不僅之後的蜜月行程全部泡湯，回到雲林後必須馬上居家隔離。

高雄20多歲確診男子(案18212)在16日跑到台南玄饌海鮮宴會廳吃喜宴，期間待了4個多小時，疫調時卻完全隱瞞不說，事後才被查出，黃偉哲在記者會上勃然大怒，當場痛斥這名個案不可取，知道自己確診，還會通知朋友去篩檢，卻在疫調時隱瞞，強調若台南出現破口「絕不會原諒你」。

台南市衛生局緊急疫調、匡列採檢同桌11人與餐廳員工46人，但最慘的就屬於婚宴主角的這對新人，由於與這名確診者曾有近距離接觸，因此回到雲林老家後立刻居家隔離，婚後的蜜月之旅、春節全部泡湯。

據了解，這對新人妻子為高雄人，長期北上雲林工作居住，在工作場所中認識了當地人的新郎。雲林衛生局表示，新人與親友共7人經採檢後為陰性，但為求慎重仍須居家隔離，但顧慮到新人計畫全被確診者打亂，縣府將持續關心，並送年夜菜安撫他們心情。