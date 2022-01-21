會動的文藝復興，沉浸式光影藝術展21日舉行開幕典禮，副總統賴清德（中）、義大利經貿代表紀大為（左三）等來賓一起拿著小天使抱枕主持開幕的儀式。（季志翔攝）

內容以數位藝術科技展示文藝復興時期24位大師200多幅鉅作，極盡聲光之美。（季志翔攝）

圖為展場中的「蒙宇宙」，利用人工智慧使蒙娜麗莎人物仿似復活，餐與者坐在綠幕背景前即可穿越時空，進入蒙娜麗莎畫作的三度空間，和女主角合影。（季志翔攝）

展場內展出文藝復興時期，人和現實世界受到關注，即使表現宗教色彩的主題，也已注入以人為宇宙靈魂中心的精神。（季志翔攝）

展場內展出文藝復興時期藝術畫作，以高解析度、高亮度液晶顯示器展示，栩栩如生呈現名畫色澤及筆觸，營造先進顯示技術與經典藝術結合的嶄新體驗。（季志翔攝）

展場內展出文藝復興時期，人和現實世界受到關注，即使表現宗教色彩的主題，也已注入以人為宇宙靈魂中心的精神。（季志翔攝）

展場內展出文藝復興時期，人和現實世界受到關注，即使表現宗教色彩的主題，也已注入以人為宇宙靈魂中心的精神。（季志翔攝）

展場內展出文藝復興時期，神話或寓言等作品，多是用贊助者或委託者家中裝飾，人文精神的特色更為突顯。（季志翔攝）

「會動的文藝復興，沉浸式光影藝術展」21日舉行開幕典禮，受到疫情影響延冗半年之後終於開展，內容以數位藝術科技展示文藝復興時期24位大師200多幅鉅作，極盡聲光之美，在春節，寒假不能出國之際，將是全家最佳出遊選擇。主辦單位翡冷翠文創表示，展覽原訂去年夏天在台北和高雄雙城聯展，但受疫情影響延後至今，謝謝觀眾諒解和配合，首展台北站在花博流行館。

由台灣、義大利、美國跨國團隊攜手策辦，運用原寸仿真，AR介紹及540度環場，搭配立體環繞音效等技術，多元呈現及重新演繹全球36家博物館，美術館及私人收藏的文藝復興大師代表畫作，提供觀眾極致的沉浸式體驗，揮別疫情的陰霾苦悶，追尋生活的真善美，600多年前歐洲黑死病奪走了7500萬條性命，催生了人類偉大的變革—文藝復興，如今歷史彷彿重演，COVID–19新冠肺炎改變人類生活，讓出國旅遊受到限制，這個展覽用科技手法讓觀眾跨越時空，回到文藝復興時期的歐洲，在台灣就可以鉅細靡遺欣賞名畫，是獻給國人最佳的「偽出國」行程。