前台北市政府副發言人黃瀞瑩有意參選士林、北投區議員，遭外界質疑利用市政資源打選戰，被市長柯文哲拔官，退居幕後擔任副市長黃珊珊祕書，隨年底選舉逼近，黃瀞瑩預計在過年後請辭，正式投入地方選舉。

黃瀞瑩因網路節目《木曜4超玩》拍攝一日市長幕僚影片，引發網友熱烈討論，黃瀞瑩被製作單位稱為「學姐」，自此外界開始對黃瀞瑩有學姐的稱號。

2018年黃瀞瑩輔選柯文哲連任有功，接任北市府副發言人，2019年代表民眾黨名列不分區立委，暫時辭去市府工作，2020年回任市府副發言人，去年因為被外界質疑利用市政資源跑選戰，柯文哲在議會備詢時把黃瀞瑩拔掉副發言人職位，但未離開市府轉為擔任黃珊珊祕書。

黃瀞瑩確定參選士北議員後，與前北市觀傳局長陳思宇競爭激烈，面臨2搶1僵局，民眾黨雖然公布士北提名黃、陳，但身兼民眾黨主席的柯文哲說，現階段還不是正式提名，未來還會有變數。

自小在士北成長、就學的黃瀞瑩，在市府團隊學習多年，認為應該把好的文化帶到士北，並讓士北的建設可以更多，為了不讓外界說利用市府資源打選戰，黃瀞瑩表示，日前已遞出辭呈，1月21日起開始把剩下的補休、特休休完，過年後正式離開市府專心經營地方。

黃瀞瑩說，雖然在士北長大，對地方有一定的熟悉度，但較少和里長、地方組織、宮廟接觸，接下來要更努力去經營。