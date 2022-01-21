陳妤大露美腿，成功博得鎂光燈關注。（LAX提供）

由設計師王中丞操刀設計，LAX酒吧餐飲會所昨（21日）盛大開幕，並請來藝人是元介、侯彥希、陳妤、陳敬宣等人現身觀秀與走秀，婚後首度曝光的許維恩夫妻檔也大方甜蜜現身。演員掛出身的侯彥西、陳妤坦言自己過去是演員身份出道，第一次要走秀難免「怕怕的」，侯彥西表示自己面對第一次走秀就是平常心，但保險起見秀前還是找設計師抱大腿，期待設計師指導一下；而陳妤說自己雖然第一次走時尚秀，但對身上大露美腿的C JEAN服裝十分滿意，還加碼爆料不要露上半身和腰「一切好談」。

而婚後首度公開露面的王家梁許維恩夫妻檔則是以觀秀佳賓身份受訪，兩人坦言疫情警戒後近一年都沒有出席活動，這次夫妻倆以一銀一黑的造型現身，但被問到老公王家梁難得看到老婆穿的這麼漂亮，有沒有誇獎一下？求生欲強烈的他頓了半秒後回「我老婆是全場最美的女人。」逗的許維恩笑的超開心。

藝人是元介與童星一同現身走秀，開場又壓軸氣勢驚人。（LAX提供）

LAX餐酒會所選址於貓空，面對這個台北後花園，設計師與業主坦承希望LAX的復活能為貓空注入更多的年輕活力，並計畫於貓空加大投資力度，以期貓空能回到台北人過往印象中的「美麗後花園」。LAX整體建築採用塊狀形式拼接，結合夜晚星空，頗有讓人感受到峇里島的渡假風情味，而酒吧開幕結合C JEAN時裝秀，秀前設計師簡君嫄更提到面對貓空酒吧的開幕，融入了她對城市光芒的想法，透過線條、星芒與速度，打造她心中的貓空時尚秀。

林禹以一身全黑造型現身時裝秀，博得不少關注。（LAX提供）

陳敬宣穿上C JEAN秀服，氣勢一覽無遺。（LAX提供）

女星百白，走秀氣勢完全不輸名模。（LAX提供）

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