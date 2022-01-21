超人氣YouTube團體「反骨男孩」性感成員蕾菈（Lyla），因擁有一張神似鐵肺歌后鄧紫棋的臉蛋和火辣身材，迅速成為許多男粉絲心中的女神；最近反骨尾牙，蕾菈和男友湯宇扮成女超人和美國隊長，她更自信喊話「保護所有我愛的人」，但粉絲目光全放在她穿著超合身超人服的好身材上，上身2顆球形狀畢露，讓人看了臉紅心跳。

蕾菈無論是在YouTube頻道中的影片或IG上，都不吝嗇展現自己的好身材，連發行的寫真年曆尺度也常常挑戰18禁；20日和男友湯宇出席反骨尾牙，變裝成超人一樣不改性感風格，貼身超人裝完美呈現她前凸後翹曲線，尤其上身蹦出2顆球形狀更是明顯，辣得眾人不要不要。

蕾菈辣扮超人，性感身材被看光。(圖/ 摘自蕾菈IG)

而性感裝扮外蕾菈不忘放閃，和湯宇親密合照擺出各種姿勢，閃瞎一票網友，還不忘喊話，「只要能在一起，那對我來說都是莫大的幸運」、「你永遠是我的美隊，保護我，Do this all day」（湯宇當天打扮成美國隊長）；蕾菈也透露自己為何打扮成超人，「我想當一個超人保護所有我愛的人」。

雖然蕾菈這次包緊緊，但完美身材曲線畢露，也讓網友大讚，「這位女超人很胸喔」、「太辣了吧」、「這個超人也太性感」、「第一次這麼喜歡超人」、「美翻天了啦」。