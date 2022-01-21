去年Louis Vuitton的男裝創意總監Virgil Abloh離世，本次於時裝周上展示的2022秋冬系列為其2018年加入Louis Vuitton的第八場也是最後一場秀，此次的時裝展演除融入設計師過往的設計元素外，也充分展現他所喜愛的元素如音樂、色彩等等，整個時裝秀闡述Virgil Abloh的成長故事，也如同一場白日夢境，是Virgil Abloh的浪漫告別。

Louis Vuitton2022秋冬男裝以 Dreamhouse為題，打造出夢幻秀場。（Louis Vuitton提供）

在Virgil Abloh任職期間，他的秀場總是相當繽紛、奇幻，本季以 Dreamhouse為題，透過孩童純真的眼光展現各種想像力，先以Caleb Femi的電影拉開序幕，再將目光聚焦到巴黎建築遺產Le Carreau Du Temple的秀場，並於秀場打造一個白色下沉式夢幻小屋，伸展台上的臥室、蹦床、煙囪等都讓人想起Virgil Abloh童年景象，而本次巴黎秀上除請到管弦樂團外，還融入源自法國的跑酷運動，古典優雅與街頭文化的融合，也正是屬於Virgil Abloh設計語彙。

繽紛的花卉以及獨特的帽款，是Virgil Abloh愛用的元素。（Louis Vuitton提供）

Louis Vuitton2022秋冬男裝系列。（Louis Vuitton提供）

本季服裝輪廓依舊擁有Virgil Abloh識別性的設計，如Oversize的西裝、奇形怪狀的帽款、LV Monogram老花圖案延伸出的花朵圖案、男裝摺裙等，另外本季在棒球外套上添加死神卡通、於西裝系上天使翅膀，還有如巫師圖案、動物元素、雲彩等元素都象徵著孩童般的形象。而秀場尾聲的一系列全白套裝、以及兩套純白婚紗彷彿設計師對人間天堂的想像，而壓軸出場的純白天使造型彷彿象徵著Virgil Abloh的精神出現於伸展台上。

Louis Vuitton2022秋冬男裝系列。（Louis Vuitton提供）