立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）承認在臺灣問題上犯了一個錯誤後，披露與中國有望舉行峰會緩和局勢，中國外交部發言人趙立堅對此做出回應稱，「應當向中方展示出誠意，拿出實實在在的行動來。」

據大陸外交部發言人趙立堅舉行例行記者會時，有記者提問，立陶宛總統瑙塞達1月19日在記者會上稱，立中關係交惡造成商業損失，立陶宛需要實施降溫計畫，立陶宛外長已經按照要求拿出了方案，立方已通過歐洲機構直接向中方表達部分想法，但緩和局勢很大程度上取決於造成局勢升級的一方，立中有望近期舉行峰會，中方對此有何評論？

趙立堅回應稱，中立關係出現問題的根本原因，是立陶宛當局在涉台問題上執意採取錯誤行動，損害中方核心利益，破壞國際關係基本準則。誰是造成中立關係惡化，一步步導致局勢升級的始作俑者，國際社會自有公論。

對於立中有望近期舉行峰會，趙立堅回應稱，中方同立陶宛溝通的大門始終敞開，立陶宛如果真的有意改善當前局面，應當向中方展示出誠意，拿出實實在在的行動來。

立陶宛總統瑙塞達曾於1月4日承認，允許使用臺灣的名字在維爾紐斯開設代表處是「一個錯誤」。立陶宛總統發言人賈休利奧尼斯（Ridas Jasiulionis）隨後明確指出，「總統請外交部長提出一個具體方案，來緩和局勢。」