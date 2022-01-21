去年0402台鐵太魯閣事故主嫌李義祥因羈押期滿，今晚間7時許，完成交保手續，在法院大門遭罹難者家屬推倒在地。（羅亦晽攝）

去年0402台鐵太魯閣事故主嫌李義祥、外籍移工華文好事發後遭羈押已滿9個月，依法規定必須釋放，花蓮地院今開羈押庭，檢方當庭聲請對2名被告具保、施以電子監控，法官裁准，最後李以60萬元交保，華文好責付律師，2人均可回家過年。李晚間步出地院門口時，遭罹難者家屬推倒在地，十分狼狽，最後他也在門口向家屬下跪磕頭道歉，連說3聲對不起後，搭車返家。

去年4月台鐵太魯閣號事故發生後，李義祥、華文好隨即遭羈押，不過當時因開過3次審理庭，相關證人交互詰問完畢，花蓮地院在同年10月22日裁定李以60萬元交保、華責付，2人辦完相關程序後獲釋，檢方當時不服，提出抗告，經花蓮高分院裁定，撤銷地院裁定，2人短暫呼吸到自由空氣後，再度回籠。

由於李義祥、華文好因羈押期限將滿，花蓮地院今下午再次召開羈押庭；花蓮地檢署主任檢察官林俊廷說，李義祥、華文好審判中被羈押超過9個月（第一次3個月，再延長羈押3次各2個月），依照刑事訴訟法規定，羈押期限已滿，法官依法只能釋放。

林俊廷說，為避免被告2人逃亡，檢察官林于湄當庭向法院聲請對被告2人具保、限制出境，同時施以電子監控，以掌握被告2人具體行蹤。因此法官諭知李義祥具保60萬元、華文好責付律師，2人都須限制住居、限制出境出海、戴電子腳鐐監控8個月。

李義祥今晚7時許，完成交保手續，步出法院大門時，有罹難者家屬哭著向他喊著「你可以回家過年，我卻再也過不了年」，另名家屬更是再也忍不住心中怒火，衝上前出拳，使出全力將他推倒在地，李當場跌坐在地，起身後嚇得退進法院裡。

罹難者家屬陳先生表示，4歲女兒及妻子因太魯閣翻車事故，在自己眼前慘死，支離破碎的畫面依然如實呈現眼前，「已經忍了9個月，現在才很冷靜地出拳推倒他。」

最後李義祥等家屬情緒緩和後，慢慢步出法院門口，並下跪向磕頭道歉，連說三聲對不起，才緩緩走向車子，但律師陳孟秀隻身擋著車門，要求他再度向家屬道歉，但李回「我已經對不起了」，並在警方協助下，搭車返家。