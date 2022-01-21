金美淑（右）在《工作都市》中拿出獵槍逼媳婦秀愛下跪。（LINE TV提供）

青龍影后秀愛睽違5年回歸小螢幕，主演狗血韓劇《工作都市（孔雀都市）》現正熱播中，她在劇中從貧窮OL當上豪門兒媳，化身「進擊的媳婦」絕地大反攻，不只假孕花錢領養小孩鞏固家中地位，更與家族掌權人婆婆互鬥爭權，處心積慮走向權力核心，不過總統候選人老公卻慣性出軌，買春的影片甚至外流到她手中，在最新劇情中，她發現老公不只有私生子，還疑似與自己信任的女員工有染，讓她大為抓狂，把劇情推向高潮，在韓國收視率刷新自身紀錄，衝上4.2％。

該劇集結豪門鬥爭、政商勾結、燒腦推理元素，秀愛與金康宇飾演政治聯姻的夫妻，首集就上演火辣床戲，看似恩愛的兩人，實則老公到處拈花惹草，秀愛也與前任男友牽扯不清，另外秀愛與韓國「國民媽媽」金美淑之間的婆媳心理戰更是精彩萬分。金美淑扮演的豪門婆婆，不只結婚前要求「驗身」，確定秀愛沒有懷其他人的種，婚後也各種刁難，甚至拿出獵槍逼下跪道歉，各種行徑讓觀眾大呼不可思議。秀愛接受韓媒訪問，也提到最印象深刻的是和金美淑的對手戲，2人之間的糾葛絕對是看點之一。

劇中秀愛則為了生存無所不用其極，為與豪門私生子老公金康宇政治聯姻，拋棄專情忠心的男友，婚後因三番二次流產，無法生出繼承人，選擇假孕私自領養一名男嬰，把全家族的人矇在鼓裡，她還為了扶持老公登上總統大位，出賣自家人鬥走背後捅刀的家族成員，讓觀眾看了直呼「秀愛以一人擋萬人」。恰巧她在上部作品《上流社會》中，也飾演為求上位不擇手段的女人，秀愛日前受訪表示，《工作都市》是《上流社會》演技的延續與結束，她認為劇中角色獨自承受悲傷與這社會的殘酷，讓她想為自身角色加油。該劇每週四、五早上10點於LINE TV獨家首播，VIP會員搶先看。