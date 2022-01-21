美國電商龍頭亞馬遜反攻實體零售業又有新動作，20日宣布今年要在南加州開設實體服飾店。亞馬遜運用高科技顛覆傳統營運模式，包括靠演算法提供顧客穿搭建議，打造有「魔法衣櫃」之稱的試衣間。

亞馬遜的首家實體服飾店，預定開在加州格倫代爾（Glendale）的購物商場Americana at Brand。業界專家指出，亞馬遜進駐購物商場，方便這家網路零售龍頭取得相關數據和購物者觀感，對傳統服飾業者又是威脅。

這家臨近洛杉磯、名為「亞馬遜風格」（Amazon Style）的服飾店，占地3萬平方英尺（2787平方公尺），規模比一般百貨公司小，只有梅西百貨（Macys）這類賣場的三分之一大。但亞馬遜服飾店提供的款式數量，是一般店家的2倍有餘，關鍵在於每款服飾只拿出一件展示，其餘都在後台。

亞馬遜的實體服飾店結合高科技，當消費者掃描看到的商品時，亞馬遜的演算法會給出即時建議。消費者也可填寫線上調查表，說明他們偏好的穿衣風格與尺寸。

顧客可利用下載的亞馬遜行動APP，掃描衣架上展示品的條碼，然後選擇想要的顏色尺寸。顧客有意試穿的話，要先虛擬排隊等候進試衣間，輪到時再用智慧手機解鎖試衣間。

每間試衣間都設有觸控式螢幕，顧客可要求試穿多件，店員會在「幾分鐘內」將商品送進一個安全的雙面衣櫃。

亞馬遜執行董事瓦森（Simoina Vasen）表示，試衣間好比是「你的私人空間，可以一直待在裡頭選購不必離開。就像是魔法衣櫃，能永無止境挑選。」

疫情期間消費者多以網購為主，亞馬遜因而在去年拉下沃爾瑪，登上全美最大服飾零售商寶座。

富國銀行去年3月曾預測，2020年亞馬遜在美國的服飾鞋類銷售量，成長15％左右超過410億美元，比沃爾瑪多出2成到2成5，在全美服飾市場的市占率達11％到12％。

然而亞馬遜的實體服飾業務還有擴張空間，才能與梅西、Nordstrom等傳統百貨公司競爭。亞馬遜雖開了雜貨店、便利商店等實體店，但還未到顛覆實體零售業的地步。