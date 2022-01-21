兄弟象在2013年求售，年底公布由華翼育樂有限公司入主原有的兄弟棒球隊有限公司，中國信託商業銀行與華翼育樂公司旗下職棒隊簽署冠名10年冠名權，21日中信集團召開董事會，在會中通過議案，兄弟育樂公司出售球隊，未來中信兄弟隊將直接納入中信金控集團管理。

當初中信入主兄弟，是由旗下的華翼接手球隊，中信銀行則與華翼簽署冠名贊助契約，以4億元取得10年獨家冠名權，球隊自2014年1月起更名為中信兄弟棒球隊。

中信金控今天發布聲明稿，寫道：「中國信託冠名贊助8年來，與中信兄弟棒球隊互動密切，為更緊密連結雙方資源做更有效率的管理，評估以中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂公司」）受讓兄弟育樂公司營業之方式，將中信兄弟棒球隊納入中信金控集團管理，兄弟育樂公司也表達出售意願，故促成這次交易。中信金控、中信銀行及中信育樂公司今（21）日召開董事會，審議通過相關議案。」

中信表示，中國信託支持棒球初衷始終如一，中信兄弟棒球隊加入集團後，將更徹底落實中國信託企業文化，持續攜手推動台灣棒運發展。