瘦子（E.SO）將發行新專輯《EARTHBOUND》，近來釋出新歌〈Amazing〉MV，闡述一個在基督教家庭長大、爸爸是牧師的小孩，身為同志的身心歷程，瘦子表示身邊有一些同志的好友，看到他們的故事跟煎熬，讓瘦子跟導演討論腳本時，產生了該拍攝想法。

瘦子直言：「雖然〈Amazing〉講述的是更大愛的格局，但因為愛不只有一種，他希望每種人都值得被愛。」因此除了分享同性之間的愛，也更描述父母對小孩的愛，讓粉絲們看完都直呼十分感動。瘦子新專輯一開放預購後，成績亮眼，近來工作行程滿檔的他，許下新年新願望，「可以好好的放一個假。」

瘦子日前在IG開直播與粉絲互動，連徐熙娣（小S）也在線觀看，還亂入直播留言打招呼「哈囉我是小S，我也很欣賞你」，瘦子一看到小S留言後嚇傻，直問「真的是小S嗎？」一確認是小S本人後，瘦子驚慌失措笑說「我現在很緊張」，小S大方約瘦子下次一起喝酒，瘦子一口答應「沒問題，哪一次不喝」，小S幽默回：「一句話，不會約我老公。」讓瘦子害羞說：「酷喔，會玩。」互動逗趣。

瘦子這回在新專輯每首MV的前或後都是有一個詼諧的太空劇，〈妹妹〉MV時還找來小春跟大淵兩人一起變身老人大跳排舞，瘦子表示因為他覺得這次的專輯跟MV講的議題有些都偏嚴肅，不希望大家在聽這張專輯或是看MV時覺得有壓力，所以加入一些有趣的內容讓大家會心一笑之後也能有所思考。