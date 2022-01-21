朱天文、朱天心在紀錄片中分享文學家庭背後故事。（目宿媒體提供）

「他們在島嶼寫作」第三系列再度推出新作！被稱為「稿紙糊成的家」文壇家族紀錄片朱西甯劉慕沙《願未央》、朱天文朱天心《我記得》，將在3月上映。2部皆由侯孝賢擔任監製，在侯導班底的打磨下，朱天文一方面擔任《願未央》導演、拍攝父母輩的文學歷程，在另外一部紀錄片《我記得》則又與妹妹朱天心成為被記錄受訪的對象。父母輩與女兒輩的兩個世代寫作故事，將各自在2部紀錄片中真誠敘說他們的創作與家常。寫作領域跨及劇本的作家朱天文，不但首度化身為紀錄片導演，在最新發布的共同前導預告裡，妹妹朱天心則用「孤狼強碰」來形容家人們，也讓觀眾好奇所謂的「文學朱家」私下是怎樣相處。

朱家姊妹的長女朱天文16歲就發表第一篇小說，90年代即在臺灣獲得報系舉辦的百萬長片小說獎首獎，也曾三度獲得金馬獎最佳改編劇本及最佳原著劇本等肯定，但擔任導演可是首次，為了自己父親朱西甯、母親劉慕沙的紀錄，執導了《願未央》留下他們的文學身影。被形容為「難以歸類的小說家」、27歲就寫下「唯有文學，不能平凡」志向的朱西甯，文風多變、在語言創新上不斷自我突破，融合鄉土寫實與現代主義於一爐，他的《鐵漿》、《旱魃》、《八二三注》與《華太平家傳》皆為華人世界知名著作。而劉慕沙則是文學界中重要的日文翻譯家，透過她的譯筆，將日本經典文學川端康成、三島由紀夫、大江健三郎、吉本芭娜娜等名家作品，介紹給臺灣廣大讀者。

朱天心就讀北一女時期，即寫出《擊壤歌》一書驚艷文壇，衝擊許多在考試制度下仍有青春夢的學生們。兩姐妹在《願未央》中連同小妹朱天衣、女婿作家唐諾等，全家大小將文采展露於讀者眼前，讓朱家被形容為「稿紙糊成的家」。朱天心也在前導預告裡形容：「我覺得就是幾匹孤狼，強碰在一個屋子底下。」全家在文學創作中，都成了獨自行走寫作道路的「孤狼」，自小看著爸媽寫作，她倒不認為姊妹們一定就也得投身文學，「並非因為你從小就生長在一個文學的家庭，就理所當然覺得說，將來我也寫這個。因為你看到父母親的卯足全力，甚至是放棄掉其它的東西」。

預告裡，朱天文也感性告白她的最愛「其實人，一生你只能實踐一種人生，你的志業，就是你愛的那一樣東西」，朱家各代成員透過寫作展現彼此，她也欣慰地表示：「感覺終生都對它有熱情的，還求之不盡、知之不盡的這一行，並不是每個人都能找到這條路的！」《願未央》將於3月18日上映；《我記得》將於3月25日上映。