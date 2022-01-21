有民眾於公共政策網路參與平台提案「廢除車安中心，成立國家級公正鑑定單位 並加速TNCAP車輛撞擊測試」，交通部今（21）日回應，今年第4季執行安全性試驗評等，明年首季發布結果，車安中心不宜廢除。

交通部表示，財團法人車輛安全審驗中心是為交通部委託的車輛安全法規符合性審驗專業機構，辦理包括車輛型式安全審驗、調和導入國際車輛安全法規，以及車輛召回改正等車輛安全相關業務。如果廢除車安中心，將影響國內車輛安全管理的運作。而為了協助經濟部處理汽車買賣定型化契約中重大瑕疵的認定作業，交通部已請車安中心彙整公布可受理車輛瑕疵鑑定的機構／專家學者名單在車輛安全資訊網，同時增加國家級法人／研究機構等機構及可受理檸檬車認定項目；至於台灣新車安全評等計畫，目前正在建置與建立檢測能量與規章制度，預計明年第1季起陸續發布評等結果。

交通部表示，去年10月22日協同政務委員唐鳳辦公室召開「開放政府第93次協作會議」，以「如何為消費者提供更完善的汽車瑕疵認定機制？」為核心問題，並針對現行汽車瑕疵仲裁或認定機制、第三方車輛安全性瑕疵檢測單位為討論基礎。會中由提案人先行說明訴求並由部會回應，以及分組討論，就鑑定單位公正性、鑑定能量及其認可與審查機制等課題均有交流與觀點對談。

交通部表示，針對廢除車安中心議題，車安中心成立宗旨是以研究先進車輛安全法規與管理制度，並協助或配合主管機關提供車輛法規符合性安全審驗相關業務服務，健全提昇國內車輛安全管理為目的。目前交通部委託車安中心辦理車輛型式安全審驗、調和導入國際車輛安全法規、檢測機構評鑑認可、汽車安全性召回改正監督查核等多項業務，民眾提案廢除車安中心，將影響國內車輛安全法規與管理制度的推動與運作。

交通部說明，針對成立國家級公正鑑定單位的議題，經濟部去年7月1日修正施行汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項及汽車買賣定型化契約範本，參考國外法例訂定檸檬車條款，新車有重大瑕疵或屢修不復時，交車後180日或行駛1萬2千公里內（以先到者為準），車主可主張解約或換新車。配合檸檬車條款得由第三方專業機構鑑定，交通部已請車安中心持續調查更新國內有意受理瑕疵鑑定的機構／專家學者名單，並公布在車輛安全資訊網（www.car-safety.org.tw），涵蓋國內法人機構、大專院校、公協會及專家學者等第三方公正單位，本次已經再加入財團法人車輛研究測試中心、財團法人工業技術研究院及財團法人車輛安全審驗中心等國家級法人／研究機構，並增加可受理檸檬車認定項目，以協助經濟部處理汽車買賣定型化契約中重大瑕疵或屢修不復的認定作業。

交通部指出，至於加速TNCAP車輛撞擊測試之議題，台灣新車安全評等計畫（Taiwan New Car Assessment Program TNCAP）主要是針對市售車型安全性試驗評等後公告供民眾作為購車參考，行政院2018年核定後，交通部積極推動辦理，並已分由車安中心建立規章制度及由車輛中心建置檢測能量，預計今年第4季陸續試驗評等，明年第1季將陸續發布評等結果。

交通部未來將請車安中心適時更新車輛瑕疵認定機構或專家學者名單，以協助現行汽車買賣定型化契約有關車輛瑕疵認定作業，並會同相關單位參考日本國土交通省作法研議通報平台建立可行性。