《盧秀芳辣晚報》

台北論壇董事長蘇起20日指出，大陸開始陸續丟出「統一後安排」，研究悶聲做了很久，轉淚點則是總統蔡英文國慶講互不隸屬，導致大陸被刺激出來，中共第三份歷史決議的重要文件「新時代黨解決台灣問題總體方略」主動詞可看出共產黨解決、談判已經沒有了；「解決」是一次，不是過渡處理，這是一槌定音。針對「蘇起表示︰大陸丟出『統一後安排』，『不跟台灣談判，將一次解決台灣問題』，你會擔心嗎？」進行街訪民調，結果，很多民眾都挑選，「兩岸還是坐下談比較好」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》21日派出記者辮子妹針對「兩岸關係緊張，蘇起表示︰大陸丟出『統一後安排』，『不跟台灣談判，將一次解決台灣問題』，你會擔心嗎？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1.免驚啦！等解放軍打過來再說

2.我擔心！兩岸還是坐下談比較好

3.感覺大陸一直都在規劃，台灣不要內鬥了

4.哪時打仗先通知，我要先落跑

5.誰怕誰！保家衛國，拿命跟他拚

該街訪民調，結果，有20位受訪民眾參與這次投票，其中4人選擇選項1；8人選擇選項2；4人選擇選項3；2人選擇選項4；2人選擇選項5。

一位年輕人則坦言，「擔心呀！我覺得，兩岸還是坐下來談比較好，因為我覺得，就不用在那邊對抗來對抗去吧，比較聰明。」「擔心也沒有用，因為政府也不會聽人民的心聲。」

一位婦人表示，「談了多少年了，可能是下一代的問題吧。」還有一位先生說：「當然擔心呀！他就不跟你說話了呀，擔心兩岸，還是坐下來談比較好，陸委會跟海協會在談的啦。」還有一位婦人認為，「談一談好一點，都是中國人，而且現在通婚，誰娶誰、誰娶誰，都是一家人，你要怎麼打仗？」