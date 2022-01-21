名導肯尼斯布萊納繼《東方快車謀殺案》再度操刀自導自演懸疑燒腦大片《尼羅河謀殺案》日前亮相的角色海報，除了布萊納再度出飾名偵探白羅，還包括《神力女超人》蓋兒加朵變身新娘富家女、《驚奇隊長》金球獎影后安妮特班寧精湛詮釋霸氣虎媽、《黑豹》「黑豹妹」莉蒂西亞萊特飾演女伶經紀人、《性愛自修室》酷勁女星艾瑪麥基飾演癡心情人、《東方快車謀殺案》湯姆貝特曼歸隊飾演白羅合夥人等集結成各懷鬼胎的遊輪貴賓，人人有動機、個個有嫌疑。

以《神力女超人》和《玩命關頭》系列聞名全球的美豔女星蓋兒加朵，這回放下繩鞭也不再握桿，而是變身為繼承萬貫財產並剛當上新娘的富家女琳妮，是個優雅脫俗又落落大方的年輕女性，但完全沉醉於新婚的幸福之中的她察覺不到其中另有隱情，亦因坐擁財富而不斷樹敵。加朵喜愛琳妮的複雜面向，她說：「她自視甚高卻也感情豐沛，雖然凡事手到擒來，內心仍深感空虛。」也稱讚布萊納嚴歸嚴，仍留給演員廣大發揮空間，並令人臣服於他掌控大局的魅力，布萊納亦對她讚不絕口：「琳妮必須兼具耀眼美貌和活潑熱情，蓋兒正如此角多采多姿並蘊含深度。」

4度入圍奧斯卡並2度登上金球獎影后的安妮特班寧，戲齡超過30年，代表作包括《美國心玫瑰情》和《性福拉警報》等片，近年更加入漫威陣容、演出《驚奇隊長》關鍵角色「至高智慧」。她這次飾演白羅合夥人布克護子心切又頤指氣使的霸氣虎媽尤菲米亞，同時也是一位知名畫家，她深入鑽研20世紀初的波西米亞文化和當時的畫家，令尤菲米亞一角更具說服力；「黑豹妹」莉蒂西亞萊特曾獲選為英國影藝學院電影獎崛起之星，前途無量的演技備受肯定，這次飾演擔任女伶阿姨經紀人的羅莎莉，延續聰明伶俐並善解人意的銀幕形象；熱門影集《性愛自修室》中酷勁十足的梅芙一角廣受歡迎的艾瑪麥基躍上銀幕，飾演苦苦守候的癡心情人賈桂琳，集悲情與性感於一身。在《東方快車謀殺案》中飾演白羅合夥人布克的帥氣男星湯姆貝特曼應聲歸隊，這次令人看見原本獨善其身的該角展現同情心的成長。

另外還有《阿舍正傳》笑匠男星羅素布蘭德飾演前未婚夫醫師溫德遜、《女王與知己》印度男星阿里法扎勒飾演財產託管人表哥安德魯、《權力遊戲：冰與火之歌》女星蘿絲萊斯利飾演忠心女僕路易絲、《荒唐阿姨》資深女星珍妮佛桑德斯飾演貴婦教母瑪麗、《拉契特：黯衣天使》奧斯卡提名女星蘇菲歐康妮多飾演女伶奧伯恩、《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》女星唐恩法蘭奇飾演隨從護士鮑爾斯。該片將於下月11日在台上映。