英國鐵肺歌后愛黛兒(Adele)擁療癒人心的嗓音，在全球都享有超高知名度，原預計將於21日在賭城凱撒宮開唱，沒想到前一晚她卻突然哭著表示，工作團隊中有半數人都確診新冠肺炎，宣布演出無限期延期，讓粉絲錯愕怒轟，「我們提早2天抵達，卻在開演前30小時才得知取消」。

愛黛兒這次開唱睽違5年，讓粉絲引頸期盼，許多人老早就排開行程，甚至訂好機票和飯店，還有人為了一睹愛黛兒風采，花了3萬美元（約83萬元台幣）買黃牛票，沒想到她卻在演唱會前一天哭訴，「試著解決設備運送問題，但就是來不及」，並表示工作人員確診，演出不得不開天窗。

愛黛兒在影片中透露，「我們試著做一切事情讓我們能即時準備好，為了讓演出值回票價，但我們的進度完全被貨運延遲與新冠肺炎所打亂。我有一半的工作人員染疫，而且還沒康復，要準備好上場是不可能的」，同時也向粉絲們道歉，「我很抱歉在最後一刻才宣布，我們已經超過30小時沒闔眼，試著解決問題，而我們完全來不及。」

愛黛兒不斷向粉絲道歉，「我好難過，我真的覺得很丟臉」，並補充自已會重新規劃演出時間，但目前無法給出確切時間，然而粉絲的怒火卻無法平息，認為她已經不是第一次臨時取消演唱會，「退費要花上一段時間（火車票與飯店也不會退錢）」、「妳每次哭著說抱歉、說妳之後會彌補，但她老是放鴿子，對我而言這就像鱷魚的眼淚」。