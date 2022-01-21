這是什麼道理？一名人夫在網路上控訴，妻子坦承愛上另名已婚男子，希望能協議離婚，此外，妻子還要求把目前兩人共住的房屋過戶到她名下，讓人夫大傻眼痛罵「是誰給妳的勇氣？」

這名人夫在爆料公社App匿名公社發文，指出近期與結婚7年的妻子有些矛盾，兩人吵到要離婚，後來妻子才坦白，離婚的主因是因為「愛上已婚男」，希望能離婚後與對方再次共組家庭，但妻子強調與對方目前僅是精神出軌，並沒有其他肉體接觸。

人夫聞言只覺晴天霹靂，難以相信妻子竟出軌，若兩人離婚時，他會極力爭取女兒的扶養權；人夫表示，妻子甚至要求把兩人目前居住的房子過戶至她名下，原因是她無業，因此離婚後的贍養費便用房子替代，讓人夫聽了超氣，痛罵，「當我黃綠紅嗎？妳想給我戴綠帽，還敢要我比照辦理雙手送上房子？是誰給你的勇氣？」

文章發布在網路上後，網友紛紛在留言區回應，「這也太扯了」、「這種情況，你完全可以蒐集證據，連女兒都不給她，還想房子，想屁吃。」、「驗證了人不要臉天下無敵……」、「羞恥心，羞恥心阿，怎麼完全看不到這東西？」、「你老婆真敢」、「好勇敢，要小孩、要錢，還要房子。快離吧」。