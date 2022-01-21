協助新創企業借殼上市的SPAC（特殊目的收購公司）在火紅一年多後，隨著管理法規轉趨緊縮與當初透過SPAC上市的高知名度企業股價表現不盡理想，不僅促使投資人爭相拋股套現，還引發部分企業乾脆撤回與SPAC公司合併的交易。

由於SPAC能讓新創公司繞過IPO繁複法規借殼上市，過去一年多曾在美股掀起熱潮。但如今該榮景已有退燒跡象，受到法規緊縮的威脅與一些藉由SPAC上市的企業股價慘跌，顯示投資SPAC並非適合每個人。加上美國近期料將啟動升息，除了科技股與比特幣等這些具有投機色彩的投資慘遭重擊，SPAC股票也無法倖免於難。

例如過去兩年透過SPAC上市的公司有半數股價重摔4成。當中像是運動博彩公司DraftKings與太空旅遊業者維珍銀河等知名企業股價，若從一年前高點計算，跌幅甚至深達60％。

目前健身企業Beachbody股價已跌破2美元、電動機車公司Bird Global與會員制航空公司Wheels Up Experience等股價也都在4美元以下。

眼見SPAC股價多數慘遭潰敗，也促使一些公司即使未能履行協議而必須支付大筆賠款也要及時抽身。美國金融技術和金融服務業者Acorns Grow就是最新一家，它在18日宣布結束約22億美元的SPAC協議，根據Dealogic統計，這也讓它成為自去年11月以來第10家結束SPAC交易的業者。至於去年前10個月，SPAC交易終止件數則有13件。

根據內情人士透露，市場波動加劇是Acorns Grow決定結束SPAC交易的主因。這家公司股東包括有美國職籃球員凱文杜蘭特（Kevin Durant）與好萊塢影星艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）。然而在打消借殼上市計畫後，這家金融服務業者決定改而私底下向投資人籌募資金，最終仍將透過傳統的IPO掛牌上市。