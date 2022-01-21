日本女星友坂理惠16歲時，因演出《金田一少年事件簿》裡的七瀨美雪一角紅遍亞洲，更成為萬眾矚目的少男殺手，不過感情路卻不順遂，2段婚姻都以失敗收場，近年更常因暴瘦、臉歪等崩壞外貌上新聞版面，現42歲的她，日前在社群曬出近照，讓網友都驚艷不已。

友坂理惠時常透過社群分享生活點滴，日前她也曬出超近自拍照，只見把頭髮整個往後紮的她，露整張臉蛋完整露出，皮膚白皙緊緻無瑕疵，還有淡淡蘋果光，完全不像42歲的好狀態，讓網友都驚艷不已。

而她不僅容貌，連身材都保養得宜，即使生過一子，仍然沒走樣，依舊維持纖細曲線，令粉絲都相當羨慕。友坂理惠90年代和堂本剛主演《金田一少年事件簿》爆紅，更因在劇中和堂本剛的化學反應，被組為螢幕情侶。

未料這讓堂本剛粉絲不滿，雖然友坂理惠私下和堂本剛不熟，但也讓她飽受攻擊和惡意中傷，還傳出罹患厭食症，甚至一度想過退出演藝圈，後來她漸漸走出陰霾，持續活躍演藝圈。

友坂理惠和堂本剛主演《金田一少年事件簿》爆紅。(圖／取自日網)

友坂理惠2003年和演員河原雅彥結婚，兩人育有一子，未料5年後以離婚收場，之後她與音樂人渡邊健二相戀，並於2011年再婚，不過依舊僅維持5年半，她在自己的部落格上坦言兩人是因為個性不合而離婚，她也沒拿贍養費。

友坂理惠近年常被指過瘦、臉歪。(圖／取自日網)

並透露前夫比較敏感，她則較重現實面且公私分明，因此婚姻漸漸無法取得平衡才破局。而她雖然本來就有點臉歪，但近年似乎越來越嚴重，加上暴瘦顯老態，被指女神外貌崩壞，不過看她近期的照片，似乎回復到好狀態。