歐若拉以超仙的歌聲演繹不同的希臘神話。（環球音樂提供）

全球累積25億串流收聽的挪威新生代才女歌手「極光少女」歐若拉（AURORA），以迪士尼動畫《冰雪奇緣2》主題曲〈Into the Unknown〉中的空靈嗓音爆紅全球，更因此獲得奧斯卡與金球獎提名肯定；而去年更突然以2015年的作品〈Runaway〉在TikTok上掀起一陣「唯美剪影」挑戰，被全球用戶使用超過180萬次；今（21日）終於推出第3張全新專輯《不完美之神／The Gods We Can Touch》，不只以超仙的歌聲演繹不同的希臘神話，她也在專訪中透露私底下的興趣，讓粉絲直呼完全是真人版仙女無誤。

歐若拉表示自己有時候會躲在森林裡，「我會和松鼠說說話並擁抱樹木們，當然還要配一點紅酒，那是我的療癒毒藥。」她也提到在疫情期間除了透過繪畫與美食來消磨時間外，更迷上了製作標本，「我已經變成標本專家了，不只花跟水果，我還會製作昆蟲標本。」此外，她更表示自己喜歡吃胡蘿蔔，是因為很著迷於咬下去時發出的清脆聲響，超可愛的無厘頭發言讓粉絲留言道：「她好像來凡間度假的天使，且對地球上的事物都充滿好奇。」

歐若拉獨有的仙女空靈氣質同時也表現在音樂上，這次為了新專輯特別在挪威承租一個400多年前建造的古堡在裡面創作，主題以「即便是神也並非毫無缺陷」的角度出發，探討人類的道德與慾望，她形容：「一直以來，我被『人必須壓制慾望，來達到世俗所認定的神聖美好形象』的想法困擾著，為何人類不能在找到內心神聖力量的同時，又享受世間的美好？例如美酒、珍果等等。就如同古希臘眾神一般，他們跟人類一樣是有慾望有缺陷的。」《不完美之神／The Gods We Can Touch》已在台數位發行，實體專輯也即將在下周三（26日）發行。