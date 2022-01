歐若拉以超仙的歌聲演繹不同的希臘神話。(環球音樂提供)

全球累積25億串流收聽的挪威新生代才女歌手「極光少女」歐若拉(AURORA),以迪士尼動畫《冰雪奇緣2》主題曲〈Into the Unknown〉中的空靈嗓音爆紅全球,更因此獲得奧斯卡與金球獎提名肯定;而去年更突然以2015年的作品〈Runaway〉在TikTok上掀起一陣「唯美剪影」挑戰,被全球用戶使用超過180萬次;今(21日)終於推出第3張全新專輯《不完美之神/The Gods We Can Touch》,不只以超仙的歌聲演繹不同的希臘神話,她也在專訪中透露私底下的興趣,讓粉絲直呼完全是真人版仙女無誤。

歐若拉表示自己有時候會躲在森林裡,「我會和松鼠說說話並擁抱樹木們,當然還要配一點紅酒,那是我的療癒毒藥。」她也提到在疫情期間除了透過繪畫與美食來消磨時間外,更迷上了製作標本,「我已經變成標本專家了,不只花跟水果,我還會製作昆蟲標本。」此外,她更表示自己喜歡吃胡蘿蔔,是因為很著迷於咬下去時發出的清脆聲響,超可愛的無厘頭發言讓粉絲留言道:「她好像來凡間度假的天使,且對地球上的事物都充滿好奇。」

歐若拉獨有的仙女空靈氣質同時也表現在音樂上,這次為了新專輯特別在挪威承租一個400多年前建造的古堡在裡面創作,主題以「即便是神也並非毫無缺陷」的角度出發,探討人類的道德與慾望,她形容:「一直以來,我被『人必須壓制慾望,來達到世俗所認定的神聖美好形象』的想法困擾著,為何人類不能在找到內心神聖力量的同時,又享受世間的美好?例如美酒、珍果等等。就如同古希臘眾神一般,他們跟人類一樣是有慾望有缺陷的。」《不完美之神/The Gods We Can Touch》已在台數位發行,實體專輯也即將在下周三(26日)發行。