麥寮六輕「塑化煉製一廠」換熱器起火 製程緊急停車 21:292022/01/21 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台塑麥寮六輕廠區的「塑化煉製一廠」，今（21日）晚上6點疑因換熱器高溫重油洩漏發生火災，火勢25分鐘後撲滅，雲林縣環保局人員進場瞭解並啟動空氣品質監測。（雲林縣環保局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台塑麥寮六輕廠區的「塑化煉製一廠」，今（21日）晚上6點疑因換熱器高溫重油洩漏發生火災，火勢25分鐘後撲滅，雲林縣環保局人員進場瞭解並啟動空氣品質監測。（雲林縣環保局提供） 台塑麥寮六輕廠區的「塑化煉製一廠」，今（21日）晚上6點疑因換熱器高溫重油洩漏發生火災，火勢25分鐘後撲滅，雲林縣環保局人員進場瞭解並啟動空氣品質監測。（雲林縣環保局提供） 台塑麥寮六輕廠區的「塑化煉製一廠」，今（21日）晚上6點疑因換熱器高溫重油洩漏發生火災，六輕廠內消防隊進廠搶救，火勢於6點25分撲滅，無人員受傷，目前製程已洩壓緊急停車。 雲林縣環保局指出，該局人員立即進場瞭解並啟動空氣品質監測，廠方如有違反規定將依法加重處分，民眾也可透過「雲林縣環境資訊整合APP」平台，即時查詢空氣品質監測數據。 台股早盤達17960點 第三度面臨萬八前近關情怯 台塑四寶11月營收延續高檔態勢 台塑、南亞同寫歷史第三高 #塑化 #麥寮六輕 #煉製 #一廠 #換熱器 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台塑四寶2021翻倍狂賺2403.8億元 年終獎金7個月大豐收 16:302022/01/10 財經 高力中壢廠2員工確診 一家到西堤用餐5人染疫 20:462022/01/18 生活 吃火鍋時蟹肉棒正確煮法 專家點破關鍵 10:032021/12/28 健康 《產業》原油短期拚迴光返照 長期需求向下確立 16:142021/12/14 財經 《熱門族群》台塑四寶上月營收 2進2退 15:402022/01/10 財經 《熱門族群》中東飄煙硝、油價Q3恐登百美元 3檔塑化逆勢揚 14:322022/01/19 財經 台塑化 外資連日加碼 04:102022/01/09 證券．權證 《熱門族群》台塑四寶看後市 憂喜參半、油價恐續弱 16:312021/12/06 財經 台塑工會爭取加碼紅包失利 王文淵：應該遵循既有規範 15:392022/01/17 財經 史話》核一廠傳奇（劉良昇） 00:002021/12/28 兩岸史話 煉油利差、稼動率雙提升 台塑化營運助力 18:102022/01/13 財經 社會熱門新聞 老公被車撞死 人妻淚崩「結婚20年沒合照」 網友神P圖讓一家團圓了 - 社會 獨子結婚3年沒生被逼離婚娶外配 回頭找前妻她已為人母 - 社會 轎車「白線違停」遭狂叭 凶狠駕駛開嗆遭酸：等收罰單吧 - 社會 麥寮六輕「塑化煉製一廠」換熱器起火 製程緊急停車 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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