台塑麥寮六輕廠區的「塑化煉製一廠」，今（21日）晚上6點疑因換熱器高溫重油洩漏發生火災，火勢25分鐘後撲滅，雲林縣環保局人員進場瞭解並啟動空氣品質監測。（雲林縣環保局提供）

台塑麥寮六輕廠區的「塑化煉製一廠」，今（21日）晚上6點疑因換熱器高溫重油洩漏發生火災，火勢25分鐘後撲滅，雲林縣環保局人員進場瞭解並啟動空氣品質監測。（雲林縣環保局提供）

台塑麥寮六輕廠區的「塑化煉製一廠」，今（21日）晚上6點疑因換熱器高溫重油洩漏發生火災，六輕廠內消防隊進廠搶救，火勢於6點25分撲滅，無人員受傷，目前製程已洩壓緊急停車。

雲林縣環保局指出，該局人員立即進場瞭解並啟動空氣品質監測，廠方如有違反規定將依法加重處分，民眾也可透過「雲林縣環境資訊整合APP」平台，即時查詢空氣品質監測數據。