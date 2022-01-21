男主持人黃子佼和女演員孟耿如穩定交往多年，終於在2020年完成登記，不久後更宣布懷孕喜訊，準備迎接女兒出生；黃子佼和孟耿如婚後經常透過社群放閃，最近黃子佼在臉書表達想買冷凍櫃，意外釣出愛妻抗議，還吐出超驚悚7個字，洩黃子佼在家真正地位。

今（21）日黃子佼在個人臉書更新動態，似乎因為近期常常訂購冷凍包裹，讓他想添購一個直立冷凍櫃，想詢問廣大網友的看法；獲得許多人贊同，留下許多個人經驗，「我們公司、家裡都有，而且好幾個，而且一直滿」、「可以，值得，記得買除霜型」，連女星邵庭也跳出來說，「每個家裡一定都要有直立式冷凍櫃」。

黃子佼想添購直立式冷凍櫃，卻被愛妻孟耿如大警告「把你冰進去」。(圖/ 摘自黃子佼臉書)

但黃子佼萬萬沒想到，他的發文釣到愛妻孟耿如發聲，斬釘截鐵地說「不要」，認為家裡真的放不下，而且突破盲點直言，「應該先學著清空冰箱，不是再買冰箱」，最後更撂下狠話，如果黃子佼買了冷凍櫃，「我就把你冰進去」。

夫妻倆互動不僅閃瞎眾人，也讓網友們都快笑翻，黃子佼最後也無奈地說，「大家都是要，但老婆留言說不要喔」，由此可見他很聽孟耿如的話，家庭地位一目了然；網友也忍不住勸，「一定要聽老婆的話，要不然會變成冷凍佼」。