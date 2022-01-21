高雄市111年度總預算21日完成審議，市長陳其邁表示，感謝議會支持，盼府會合作一心、加速預算執行，如期如質推動產業轉型、軌道建設、社會住宅等重大建設，追求市民最大福祉，讓高雄更好。

高雄市111年度總預算案，審定歲入新台幣1455億5573萬3000元，公債及賒借收入98億9394萬9000元，歲出1514億4968萬2000元，債務還本40億元。其中，歲入預算刪減4193萬6000元，公債及賒借收入刪減7000元，歲出刪減4194萬3000元。

歲入部分刪減行政暨國際處規費收入3萬6000元、新建工程處其他收入240萬元及交通局與都市發展局營業盈餘及事業收入共5000萬元，另增列高雄流行音樂中心各項營運收入1000萬元及觀光局壽山動物園門票收入50萬元。

歲出部分刪除行政暨國際處訪賓接待聯繫業務150萬元、民政局宗教輔導及禮俗改善77萬2000元、經發局產業服務與經營輔導管理500萬元、青年局青年職涯發展與輔導200萬元、新聞局綜合宣導等3043萬元、運動發展局及環境保護局的行政管理共44萬1000元及文化局文化政策與環境推展180萬元。