111年學測今（21日）登場，考程為期3天，首日考數學A和自然兩個科目，其中又以數學A超出難度預估，讓學生叫苦連天。就有一名過來人回憶起當年高中考學測時，填志願的經驗，語重心長呼籲考生們，「千萬不要聽老師建議填科系！」背後原因引爆網友熱議。

原PO在PTT「八卦板」以「應該禁止高中老師給予科系建議」為題，PO文透露，自己讀高中時，老師只會不斷洗腦學生「填四大四中」（指台大、清大、交大、成大、中央、中正、中山、中興），就算學生對科系不感興趣，也會要求他們「硬填」，還稱未來可以轉系、雙主修，導致不少學生盲從填了一堆職涯發展空間較小的科系。

原PO表示，升上大學後才發現，轉系、雙主修並沒有想像中的容易，反倒質疑老師是為了「讓榜單變得比較好看，才鼓吹學生亂填糞系」，並且「有些老師對於科系跟畢業發展的理解，根本錯得離譜」，因此希望藉由自身經驗，呼籲考生不要無腦盲從。

貼文一出隨即掀起網友共鳴，紛紛留言回應「高中老師只會衝榜單，騙你選校不選系」、「老師就是沒有去業界競爭過啊」、「贊成，老師也有跟社會脫節很嚴重的」、「沒辦法，老師也是受害者，被洗腦洗得超嚴重」。

不過也有人認為，選科系是自己的事，不該將責任全推給老師，「怎麼不會自己看市場需求」、「自己的問題，在那邊怪東怪西」、「老師只是給建議，決定權在你自己，這麼容易被洗腦？」、「自己要念什麼科系應該早點考慮清楚，怎麼是老師幫你決定」。