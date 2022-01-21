「2022屏東燈節」21日晚間在屏東縣民公園正式點燈，今年除延續以往萬年溪燈區外，還多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區。（謝佳潾攝）

「2022屏東燈節」21日晚間在屏東縣民公園正式點燈，今年除延續以往萬年溪燈區外，還多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區。（謝佳潾攝）

「2022屏東燈節」21日晚間在屏東縣民公園正式點燈，今年除延續以往萬年溪燈區外，還多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區。（謝佳潾攝）

「2022屏東燈節」21日晚間在屏東縣民公園正式點燈，今年除延續以往萬年溪燈區外，還多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區。（謝佳潾攝）

「2022屏東燈節」21日晚間在屏東縣民公園正式點燈，今年除延續以往萬年溪燈區外，還多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區。（謝佳潾攝）

「2022屏東燈節」21日晚間在屏東縣民公園正式點燈，今年除延續以往萬年溪燈區外，還多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區。（謝佳潾攝）

「2022屏東燈節」21日晚間在屏東縣民公園正式點燈，今年除延續以往萬年溪燈區外，還多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區，3大燈區分別呈現「糖」、「年味」及「家」等主題，總共48座燈飾，將成走春新地標。

縣長潘孟安表示，近年來屏東市容景觀脫胎換骨，縣府決定融入城市地景，將舉辦5年的屏東綵燈節擴大規模成為「屏東燈節」，讓民眾悠遊其中感受城市的蛻變與進步。

潘孟安說，萬年溪燈區從萬年溪仁愛路至棒球路段，包括萬年公園及復興公園布置22座燈飾，以年味、祈願、繽紛童趣與科技變幻為主題，當中萬年溪景觀橋還變成一道劃破星空的銀河，搭配太空梭燈飾煙霧及音效，讓遊客賞燈時宛如進入外太空，同時還有水舞表演，十分夢幻。

榮獲12座國際大獎的縣民公園燈區則以「光、影、糖、紙」為主題，透過燈光藝術交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光。

潘孟安說，該燈區14座燈飾中，有高達10公尺的主燈「摺紙生花」，以機械動態及摺紙藝術展現花朵開合樣貌，「時間螺旋」則以竹編表現甘蔗在顯微鏡下維管束與細胞壁樣貌，還有與糖業有關的「糖果與糖果紙」、「HOME」、「逐光」等作品。

至於勝利星村的12座燈飾以「老家」為主題，透過不同時空背景、空間環境、族群物種、角色立場等，結合復古懷舊與童趣幽默詮釋所謂「老家」的樣子。

潘孟安強調，除了燈飾外，勝利星村燈節期間還將舉辦「舊好勝-揮別冬墨•除舊佈新Ｘ春聯市集」及「樂虎Show-屏東街頭藝術派對」，縣民公園燈區則有「晴空藝文町」、「星光市集」、「微風BAR」和「山海屏行定目劇」。

屏縣府表示，為因應今年燈節3大燈區，特別規畫免費接駁車串聯燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每15至20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園（前勞工育樂中心）、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。