假鈔詐騙事件猖獗，許多商家收錢找零時都會多加確認，以保障自己和消費者權益。有網友最近前往超商消費，結帳時商家找給他一枚特殊的10元硬幣，上面不是常見的國父頭像，而是印有一條五爪龍，他將硬幣貼上網站後，有行家一看驚呼，「你賺到了」。

1名網友在臉書「爆廢公社」發文，最近前往超商消費，店員在找零錢時發現一枚10元硬幣樣式特殊，上方印有一條雄偉的五爪龍圖騰，而不是硬幣上常見的國父頭像，且上面寫著「慶祝千禧年」，店員當場脫口問「這是什麼東西？」，原PO一看秒答「這是千禧年紀念幣」。

有網友前往超商消費，結帳時找零收紀念幣。（圖／翻攝爆廢公社）

貼文一出後，釣出行家回應，「收起來，賺到了」、「龍銀啊」、「留著增值」、「我出幣額200%，20元收」、「這是骨董耶，有20年歷史了」、「這個蠻稀有的」、「我都收藏着」、「還有一個更少人知道的錢幣，霧社抗日幣面額20」。

事實上，「龍銀」紀念幣為當年政府為迎接西元2000年的到來，展望展望人類攜手合作，共建嶄新的地球村，特別發行「千禧年拾圓流通紀念幣」，鑄造數量僅5000萬枚，每枚7.5克重，目前仍流通市面上，但極為稀有，在購物平台上拍賣價格最高可來到450／枚，等同原價飆升45倍。