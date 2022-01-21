《盧秀芳辣晚報》

總統蔡英文「論文門」爭議，倫敦大學資料保護暨資訊法遵主管回覆網友詢問表示，倫敦大學承認本身沒有持有倫敦政經學院(LSE)所持有的有關蔡英文的任何資訊；旅美學者林環牆19日在臉書表示，已正式透過英國網站「What Do They Know」發函給LSE，要求撤下其官網在2019年10月8日為假博士蔡英文背書所張貼的造假聲明。中天新聞《盧秀芳辣晚報》主持人問到，若是最後證據浮現，倫敦大學、LSE最後逼不得已會選擇切割嗎？國際事務專家賴岳謙表示，我們希望，但是他們可能做不到。

針對倫敦大學、LSE在蔡英文論文門上的矛盾，賴岳謙21日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中推斷，這可能已經牽涉到倫敦大學、LSE蠻大的一個醜聞，質疑可能有人造假，並利用他們的權勢幫她護航，倫敦大學、LSE為了護短，則一直圓謊，愈扯愈大，而形成一個大的醜聞案；一旦爆開以後，倫敦大學 、LSE不只在英國，甚至全世界的聲望，絕對會受到很重的影響，所以他們現在為了維護虛假的聲望和聲譽，一定會護到底。

賴岳謙認為，倫敦大學、LSE現在的作法就是踢皮球，倫敦大學丟給LSE、LSE丟給倫敦大學，不斷的玩文字和程序上的遊戲，資深媒體人彭文正才會說要給他答覆，可是他們並不會去答覆，但他們會去寫一些模擬兩可的說法，就看你的精力、體力要跟他們耗多久。

賴岳謙甚至質疑，有個牛津大學教授也找不到蔡英文的博士論文，怎麼之後突然間蔡英文的博士論文就出現了，他質疑有人把博士論文送進去了，問題就在於是誰送進去、是誰上架的？可能是裡面的工作人員，若是真的，這就是一個醜聞。另外，她的論文到底是有經過口委通過、還是沒有口委通過？有授予證書的合格論文、還是不合格的論文？如果說不是合格的論文卻上架，這是不是一個很大的醜聞？